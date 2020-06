Regionales

Rheinberg. In Zeiten der Corona-Pandemie können auch Verabschiedungen nicht im üblichen Rahmen gefeiert werden. Aus diesem Grunde wurden in der letzten planmäßigen Rheinberger Schulausschusssitzung dieser auslaufenden Legislaturperiode die Schulleiterin der Kath. Grundschule St. Peter, Frau Gabi Krekeler und der Schulleiter der Europaschule Rheinberg,

Herr Norbert Giesen, in angemessener Form in den Ruhestand verabschiedet, der zum Schuljahresende ansteht. Bürgermeister Frank Tatzel und Schulausschussvorsitzender Dietmar Heyde würdigten die Arbeit beider Schulleiter und dankten Ihnen für ihren bemerkenswerten Einsatz zum Wohle vieler Rheinberger Schülerinnen und Schüler.

Gabi Krekeler leitet seit 1997 sehr erfolgreich die Kath. Grundschule St. Peter. Zuvor war sie Lehrerin zunächst an der Grundschule in Millingen und später an der Grundschule St. Peter. Unter ihrer Führung wurde die Grundschule über den Stadtkern hinaus bekannt und beliebt und konnte sich zu einer stabilen dreizügigen Grundschule mit einer modernen Intrastruktur entwickeln.

q Norbert Giesen hat, aus der zuvorigen Leitung der Realschule Rheinberg heraus, die Europaschule Rheinberg im Jahre 2011 gegründet und war als Schulleiter federführend daran beteiligt, sie zu einer modernen und lebendigen Schule zu entwickeln. Dank seines unermüdlichen Einsatzes wurde die Europaschule weit über die Stadtgrenzen Rheinbergs hinaus bekannt und gilt bundesweit als Vorbild für eine sehr gut funktionierende Schule des längeren gemeinsamen Lernens.



Frau Krekeler und Herr Giesen betonten in emotionalen Reden die gut funktionierende Zusammenarbeit aller Akteure schulischen Lebens in Rheinberg und bedankten sich beim Schulausschuss und bei der Verwaltung für das stets entgegebenbrachte Vertrauen und die gute Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren.