Regionales

Rheinberg. Die Vorarbeiten für den Neubau der 3-fach Sporthalle sind weitgehend abgeschlossen.Die Abbrucharbeiten der alten Umkleidegebäude einschließlich Vereinsheim und Wohnhaus am Sportplatz Xantener Straße gehen gut voran und werden bis zum Ende des Monats fertig gestellt, so dass der Generalunternehmer termingerecht im Juli mit den Erd- und Rohbauarbeiten für die neue 3-fach Sporthalle beginnen kann. Diese soll im Bereich der alten Sportplatzgebäude errichtet werden. Das gesamte Baufeld wird durch Bauzäune gesichert, so dass der Sportplatz auch während der Bauphase genutzt werden kann.

Die provisorischen Umkleidecontainer, die den Schulen und Vereinen während der ca. 1½-jährigen Bauzeit der Sporthalle zur Verfügung stehen, wurden bereits im April geliefert, können Corona-bedingt aber erst jetzt in Betrieb genommen werden.