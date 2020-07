Alpen. Am Sportverein Menzelen der Gemeinde Alpen kann in dieser Saison jedermann auftanken: Seit heute ist es den Elektroradlern möglich, die Akkus ihrer E-Bikes am Sportverein aufzuladen. Hier stellten Bürgermeister Thomas Ahls, Klimaschutzmanager der Gemeinde Luuk Masselink, der 2. Vorsitzende des Vereins Michael Kolkenbrock und innogy-Kommunalbetreuer Nils Rudolph die neue E-Bike Ladesäule offiziell vor. Gemeinsam mit der Gemeinde Alpen und dem Verein integriert innogy damit Elektrofahrräder weiterhin als Alternative zum Pkw in den öffentlichen Alltag und den Radtourismus.

„Wir stellen fest, dass E-Bikes heute einen größeren Stellenwert in der Wahl der Fortbewegungsmittel einnehmen, Ladestationen werden somit auch sehr gut angenommen. Deshalb haben wir uns zusammen mit dem Kooperationspartner innogy entschieden, eine E-Bike Ladestation am gut besuchten Sportverein zu installieren.“, sagte Bürgermeister Thomas Ahls.



Luuk Masselink, Klimaschutzmanager der Gemeinde Alpen, erläuterte: „Die E-Bike Ladesäule am Sportverein Menzelen ist nun bereits die dritte E-Bike Ladesäule in der Gemeinde Alpen. Wir freuen uns sehr, dass wir den Sportverein gemeinsam mit innogy mit der Bereitstellung der Ladesäule unterstützen können.“

„Als regionales Energieunternehmen sorgt innogy für die Infrastruktur dieser zukunftsweisenden Fortbewegungsmöglichkeit. Mit der Bereitstellung einer Ausweitung des Ladenetzes möchten wir die Menschen in unserer Region für diese umwelt- und klimafreundliche Fortbewegung begeistern.“, so Nils Rudolph, Kommunalbetreuer von innogy.



Der Sportverein Menzelen 1925 e.V. freut sich hierbei besonders über die jüngst installierte E-Bike Ladesäule: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit der Installation der E-Bike Ladesäule Menschen zur Nutzung von E-Bikes motivieren können und somit einen wichtigen Beitrag für den Naturschutz leisten können. Gerne kann man sich die Zeit während der Aufladung bei kalten Getränke und leckeren Speisen in unserem Vereinsheim versüßen.“, sagte Michael Kolkenbrock, 2. Vorsitzender des Sportverein Menzelen.



Bundesweit liegen die Elektrofahrräder voll im Trend: Damit sind sie ein wichtiger Teil der Mobilität von heute und morgen. Rein äußerlich ist ein Elektrofahrrad von einem normalen Fahrrad kaum zu unterscheiden. Erst der Akku, meist unter dem Gepäckträger, und der Naben-Motor am Hinterrad, der hinzugeschaltet werden kann, verraten das Plus an Technik. Längere Touren und Steigungen werden so dank „eingebautem Rückenwind“ zum Kinderspiel