Regionales

Goch. Seit dem 01.März erobern die 15 Stadtwerke Goch Elektro Roller im Retrolook die Gocher Straßen und bieten so für kurze Strecken die perfekte Alternative zur Nutzung des Autos. Der Autoverkehr in der Innenstadt wird so reduziert und die Elektromobilität den Menschen näher gebracht. Die zu 100% elektrischen Roller verfügen über Lithium-Ionen-Markenzellen mit einer Reichweite von bis zu 130km und das mit einer Geschwindigkeit von bis zu 45 km/h.

„Unsere Roller sind auf berühmte Rocklegenden getauft“, berichtet Carlo Marks, Geschäftsführer der Stadtwerke Goch GmbH. “Unter anderem sind Janis, Mick, Chuck und Bill in Goch und der Umgebung unterwegs und haben in den vergangenen Wochen bereits eine große Fangemeinde gewonnen und viele Kilometer zurückgelegt.“



Im Sommer gibt es nun ein ganz besonderes Angebot, für alle die erstmal testen möchten ob sie auch ein Rockstar sein möchten. In der Zeit vom 01. Juli bis zum 11. August gibt es die Möglichkeit die App für 14 Tage zu testen.

Um das Angebot zu nutzen muss einfach bei der Registrierung in der Stadtwerke Goch’n’Roll App der Registrierungscode Rockthebill eingegeben werden. Es wird dann die Kampagne „Aktion: Rock the Bill“ angezeigt, das Konto wird für 14 Tage freigeschaltet und man kann mit den E-Rollern on Tour gehen. Die Kosten für die 14-tägige Registrierung betragen 4,95€.



Die Fahr- und Parkminuten werden zu den üblichen Tarifen von 0,24€ für die Fahrt pro Minute und 0,11€ für jede geparkte Minute abgerechnet. Auch hier gilt ein Tageshöchstsatz von 34,99€. Möchte man die E-Roller im strahlendem Blau auch nach der Probezeit fahren kann der Nutzer die App für 15,00€ unbegrenzt freischalten. Es entstehen so keine Mehrkosten zu den üblichen Registrierungskosten.

„Wir möchten mit der Aktion den Interessierten die Möglichkeit geben unsere E-Roller einmal näher kennen zu lernen“, berichtet Carlo Marks, „und mit diesem Angebot ist es einfacher zu prüfen, ob es sein Ding ist. Wir wünschen allen viel Spaß on Tour.“

Alle Informationen zu der Aktion gibt es auf der Internetseite der Stadtwerke Goch GmbH.



Foto: Thomas Momsen