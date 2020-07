Regionales

Niederrhein. Der Bienenzuchtverein Neukirchen-Vluyn hat im Rahmen der Aktion Herzenssache von der Volksbank Niederrhein eine Spende von 500 Euro erhalten. „Wir unterstützen mit dieser Spende sehr gerne die ehrenamtliche Arbeit, die die Vereinsmitglieder hier leisten“, so Tobias Dietz, Geschäftsstellenleiter der Volksbankfiliale in Neukirchen. „Die Imker geben ihr Wissen mit so viel Begeisterung weiter, das ist beeindruckend.“ Für die Imker bedeutet Bienenhaltung sich für den Erhalt der Natur einzusetzen und somit eine artenreiche Umwelt zu sichern.

Steffen Richter und seine VereinskollegInnen freuten sich über die großzügige Spende.