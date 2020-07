Regionales

Moers. Bunt statt Grau: Mit einem Vorgartenwettbewerb möchte die Stadt Moers für mehr „Farbe“ auf den Flächen werben. Ein bunter und artenreicher Vorgarten bietet Heimat und Nahrung für Insekten und Vögel. Einige vorbildliche Bewerbungen sind seit dem Start Anfang Mai bereits eingegangen (Foto: privat).

Bis zum 31. August können die Moerserinnen und Moerser noch mitmachen. Benötigt werden lediglich zwei oder mehr Fotos des eigenen Vorgartens und eine kurze Beschreibung der Bepflanzung. Kriterien zur Bewertung sind der Versiegelungsgrad, der Umweltnutzen und die Gestaltung in Bezug auf die Artenvielfalt. Gewinnen kann man Gutscheine für das Gartencenter Schlößer, die Gärtnerei den Drijver und Blumen Spangenberg im Wert von bis zu 150 Euro sowie Gartenkurse der vhs Moers – Kamp-Lintfort. Die schönsten und kreativsten Vorgärten werden außerdem in einer Fotoausstellung gezeigt.



Bewerbungen gehen bitte an: Stadt Moers, Klimaschutzmanager Bastian Gehrmann, Rathausplatz 1, 47441 Moers oder digital an: