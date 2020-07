Regionales

Moers. In den Wochen bevor das Wittfeld-Lädchen coronabedingt geschlossen blieb, waren sie bei der Kundschaft begehrt: die Glückwunschkarten aus kreativ umfunktioniertem Material. Gestaltet haben sie die Beschäftigten der Arbeitstherapie des Johann Heinrich Wittfeld-Wohnverbunds der Grafschafter Diakonie, dem Diakonischen Werk im Kirchenkreis Moers. Nun kann die Kundschaft die Unikate zu besonderen Anlässen wie Geburtstag, Hochzeit oder der der Geburt eines Kindes wieder vor Ort aussuchen: Das Lädchen an der Uerdinger Straße ist wieder geöffnet.



„Derzeit sind einige besonders kreative junge Leute im Arbeitsbereich Kunsthandwerk bei uns in der Arbeitstherapie beschäftigt“, sagt deren Leiter Christoph Flor. So geriet z.B. ein filigran geschnittenes Stückchen Holzfurnier oder der Abrieb eines frisch gespitzten Buntstifts auf eine Glückwunschkarte. Auf einem anderen Exemplar wurde aus der dicht bedruckten Seite eines ausrangierten Naturkundelexikons ein kleiner Bär, der per Postkarte zur Ankunft eines neuen Erdenbürgers gratuliert. Unterstützt von den Mitarbeitern der Arbeitstherapie denken sich die gestalterisch begabten Beschäftigten die Motive für die Karten selber aus. Bei der Wahl des Materials wird dabei Recycling betrieben und detailliert an Schriftzügen und Illustrationen geklebt, geschnitten und gezeichnet.



Die Karten sowie eine große Auswahl an selber gefertigten Dekogegenständen für Haus und Garten können Interessierte im Wittfeld-Lädchen der Grafschafter Diakonie, dem Diakonischen Werk im Kirchenkreis Moers, an der Uerdingerstraße 105 ansehen. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9.30 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr sowie Samstag von 10 bis 13 Uhr. Kunden tragen einen Mund-Nasen-Schutz. Wer keinen dabei hat, kann diesen im Lädchen für einen Euro erwerben. Mit Abstand von 1,50 Metern können drei Personen können gleichzeitig im Lädchen stöbern.