Regionales

Emmerich. In den letzten Tagen sind die Eltern der 321 zukünftigen I-Dötzchen per Brief über die Anmeldemodalitäten an den sechs Emmericher Grundschulen informiert worden. Dem Schreiben lag auch der Anmeldebogen bei, den die Eltern ausgefüllt bei der Anmeldung mitbringen müssen.

Auf Grund der Corona-Situation wird es in diesem Jahr allerdings keinen zentralen Termin für die Schulanmeldung geben. Je nach erwarteter Schülerzahl und zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten haben die Grundschulen individuelle Daten und Modalitäten festgelegt. Dem Schreiben liegt deshalb auch ein ausführliches Merkblatt bei, in dem die Angaben zu den jeweiligen Anmeldeverfahren für jede Schule aufgeführt sind. Außerdem gibt es die Termine und Modalitäten auch auf der städtischen Homepage unter www.emmerich.de/de/aktuelles/anmeldung-grundschulen/.



Anmeldungen für die „Offene Ganztagsschule“ und das Betreuungsangebot „Schule plus“ werden am Anmeldetag ebenfalls in der jeweiligen Schule entgegengenommen. Selbstverständlich stehen aber auch die Mitarbeiter im Fachbereich Jugend, Schule, Sport im Emmericher Rathaus unter den Rufnummern 02822/75-1452 oder -1450 für sämtliche Fragen zum Thema Einschulung zur Verfügung.



Keine klassischen Tage der offenen Tür

Auf Grund der Corona-Situation wird es in diesem Jahr ebenfalls keine Tage der offenen Tür an den Grundschulen geben. Darauf haben sich die Schulleitungen gemeinsam verständigt. Aber die Schulen sind trotzdem kreativ geworden: fast alle Einrichtungen haben eine digitale Präsentation auf die Schulhomepage gestellt, mit der sich Eltern und Kinder über die jeweilige Schule informieren können und einen ersten Einblick ins Schulleben erhalten.