Regionales

Geldern. Auf ihrem großen Erfolg, Geldern zur erst zweiten Fairtrade-Stadt im Kreis Kleve gemacht zu haben, möchte sich die Steuerungsgruppe Fairtrade-Town nicht ausruhen. Gemeinsam arbeitet die Gruppe daran, weitere Unterstützer und Partner für den fairen Handel in Geldern zu finden. Gleichzeitig informiert sie über die Notwendigkeit, bewusster einzukaufen. Hubertus Heix, Vorsitzender der Steuerungsgruppe: „Am Montag, 5. Oktober, bieten wir ab 19.30 Uhr im Bürgerforum der Stadt Geldern in Kooperation mit der Stadt Geldern, dem Weltladen und vor allem der VHS Gelderland einen Vortrag von Sachbuchautor Frank Herrmann an. Er widmet sich dem Unterschied zwischen Fairem Handel als Marketingmasche und als nachhaltigem Instrument für eine gerechtere Welt. Der Eintritt ist frei. Wir bitten um kurze Anmeldung bei der VHS unter Telefon 02831 93750.“



Mit der Zertifizierung als Fairtrade-Stadt hat Geldern sich auch verpflichtet, den fairen Handel auf kommunaler Ebene zu unterstützen. Manfred Austrup: „Wir setzen uns dafür ein, dass Erzeuger bestimmter Produkte, wie zum Beispiel Kaffee, Tee oder Bananen, fair entlohnt werden. Dabei kann es so einfach sein, diese Idee zu stützen, indem man beim Einkauf auf das Fairtrade-Siegel achtet.“ Um mehr darüber zu erfahren, was fairer Handel bedeutet – aber auch um zu sehen, wer schon mitmacht bei der Unterstützung der Fairtrade-Idee, hat die Steuerungsgruppe einen neuen Flyer herausgebracht, der unter anderem eine Auflistung der Partner und Unterstützer aus Einzelhandel, Gastronomie und öffentlichen Einrichtungen enthält.



Dr. Sandra Kleine von der Stabsstelle für Umwelt, Klima, Mobilität und Nachhaltigkeit bei der Stadt Geldern: „Selbstverständlich liegt der Flyer bei uns im Rathaus, im Weltladen und bei den Partnern aus. Den Inhalt begleiten wir auch auf der Homepage der Stadt, damit die Einträge immer aktuell sind. Die Unterstützung der Gruppe findet sich auch im städtischen Haushalt wieder.“ Gern würde die Steuerungsgruppe häufiger und intensiver mit eigenen Veranstaltungen für ihre Idee werben. Hubertus Heix: „Wir hoffen auf künftige Lockerungen und darauf, dass im nächsten Jahr wieder mehr Veranstaltungen stattfinden können, an denen wir uns beteiligen. Wir können nur immer wieder betonen: Wer bewusster einkauft, tut schon viel für die Gerechtigkeit in der Welt. Dafür werben wir. Wir freuen uns über weitere Interessenten, die sich beteiligen möchten.“ Der Fortbestand der Kampagne ist schon allein deshalb für Geldern wichtig, weil in einem Jahr die Rezertifizierung ansteht.

Kontakt: Hubertus Heix, Telefon 0151 – 10711827 (Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .