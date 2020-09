Regionales

Goch. Für den Kindertrödelmarkt am Samstag (3.10.20) auf dem Parkplatz des ehemaligen Aldi-Marktes in Goch sind alle Standplätze vergeben. Der Trödelmarkt findet von 12.30 Uhr bis 15.00 Uhr statt. Wer gerne schauen und stöbern möchte, ist natürlich bei freiem Eintritt herzlich eingeladen. Coronabedingt dürfen jedoch nur maximal 100 Gäste gleichzeitig auf dem Gelände sein. Zudem gelten die bekannten Abstands- und Mund-Nase-Schutz – Regeln.



Der für den Freitag (2.10.20) geplante Jugendtrödelmarkt wird verschoben. Dabei soll ein neuer Termin deutlich früher als jetzt geschehen bekannt gegeben werden, mit mehr Vorlauf für eine Anmeldung und Standplatzreservierung. Womöglich war diese für Goch neue Veranstaltung in diesem Jahr zu kurzfristig terminiert. Wenn ein neuer Termin feststeht, wird die Stadt Goch dies rechtzeitig veröffentlichen.