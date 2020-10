Regionales

Xanten. Jetzt wird es bunt in Mariebbaum. Zwei Künstlerinnen aus Marienbaum verschönern derzeit Mülleimer, Stromkästen und sogar teils Gullydeckel. Es steckt viel Arbeit und Liebe zum Detail dahinter denn, die Verschönerungsarbeiten beinhalten das Reinigen der Kästen, grundieren und anschließend das Bemalen mit wasserfester Acrylfarbe. Die bemalten Objekte befinden sich verstreut in Marienbaum. Die bemalten Mülleimer befinden sich z. B. entlang des Alleenradweges (z. B. Höhe Steingenstraße, Höhe Am Waldeingang). Einen neu gestalteten Stromkasten findet man z. B. Am Trappenboom, Ecke Vynener Straße.



Ausschlaggebend für die Stromkästen-Malerei ist der Aufruf der Energieversorger Westnetz und Telekom "Aus grau macht bunt".

Die Stadt bedankt sich ausdrücklich für die Verschönerungen und nimmt gerne weitere Anfragen entgegen. Die Künstlerinnen möchten nicht namentlich genannt werden.