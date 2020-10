Regionales

Emmerich. Die Mitarbeiter der Kommunalbetriebe haben heute Vormittag im Umfeld der Kaßstraße Hinweisschilder aufgehängt, auf denen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auch im Außenbereich empfohlen wird. Die Konferenz der Kreis Klever Bürgermeister hatte sich vor wenigen Tagen darauf geeinigt, dass in den Fußgängerbereichen der Innenstädte ein derartiger Hinweis aufgehängt wird. Bei der Beschilderung handelt es sich ausdrücklich um eine Empfehlung und keine ordnungsbehördliche Anordnung.



In der Emmerich Innenstadt hängen die Hinweise im gesamten Außenbereich der Kaßstraße, auf dem Franz-Wolters-Platz, Hinter dem Schinken und in der Passage Neumarkt-Kaßstraße. Außerdem wird das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes auf den städtischen Friedhöfen empfohlen. An sämtlichen Zugängen sind deshalb ebenfalls Hinweisschilder angebracht.