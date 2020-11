Regionales

Ein Herz für Xantens Senioren zeigen die Xantener Michael Holter, Vera Koppers-Dams und Harald Neu mit ihrer neu ins Leben gerufenen Kümmereraktion. Die aktuelle Situation stelle alle vor enorme Herausforderungen. Umso wichtiger ist es, dass der Zusammenhalt in derb Gesellschaft weiter gestärkt werde. „Aus diesem Grund haben wir das Projekt -Wunscherfüller Xanten- ins Leben gerufen. Gemeinsam mit verschiedenen regionalen Partnern möchten die Initiative bunte Bäume an verschiedenen lokalen Orten aufstellen, wo Senioren ab 65 Jahren ihre Wünsche platzieren können.“ Immer wieder trifft man auf Senioren, deren Rente kaum zum Leben reicht oder die keine Angehörigen mehr haben, mit denen Sie Weihnachten verbringen können. Diesen Menschen wollen wir mit unserer Aktion Freude und ein Lächeln schenken.

„Abgeschaut“ hat Michael Holter diese Aktion im Gespräch mit seinem Sohn, der in Wuppertal arbeitet und wo die Kümmereraktion sehr guten Erfolg hat.



Wie funktioniert unsere Aktion?

Wünschen darf man sich materielle Dinge bis 25 €, kostenlose Dienstleistungen oder einfach nur Zeit bei einem gemeinsamen Spaziergang oder einfach nur zum Plaudern .

Das Team der Wunscherfüller Xanten (die Kümmerer) sammelt die Wunschkarten in regelmäßigen Abständen ein und veröffentlicht eine Liste der Wünsche auf der FB Seite: www.fb.com/WunscherfüllerXanten.



Was ist Wunscherfüller Xaanten?

Oft sind es Dinge des täglichen Lebens, wie z.B. ein zu ersetzendes Gerät im Haushalt, die für Menschen mit kleiner Rente unerschwinglich sind. Es dürfen aber auch immaterielle Wünsche geäußert werden. Beispielsweise suchen Sie Wunscherfüller, die Ihnen etwas Gutes tun möchten, wie z.B. ein gemeinsamer Spaziergang am See, ein Besuch im Kurpark oder Zoo, eine Radtour, ein Spiele-Nachmittag oder -Abend. Die Kümmerer prüfen dabei, ob die Wünsche im Rahmen bleiben und ob sie auch zu erfüllen sind.



Wie kann ich mir etwas wünschen oder Wünsche erfüllen?

An den Bäumen liegen unsere durchnummerierten grünen Wunschzettel aus. Diese sollten von ihnen, oder einer Person Ihres Vertrauens, handschriftlich ausgefüllt und mit Namen, Alter, einer Telefonnummer und natürlich mit dem Wunsch versehen werden. Der Wert bei materiellen Wünschen sollte 25,- € nicht überschreiten. Ihren Wunschzettel fallten Sie bitte einmal in der Mitte, damit Ihre persönlichen Angaben verdeckt sind und befestigen ihn dann mit einem der beiliegenden Anhänger am Baum. Ihre Daten werden ausschließlich zu dem Zweck verwendet, die Wünschenden mit den Wunscherfüllern zusammenzubringen. Sie werden nicht gespeichert und auch nicht an Dritte weitergegeben.



Wie werden Wünsche eingelöst?

Die Übergabe der Geschenke, bzw. das Zusammenbringen der/des Wünschenden und der Wunscherfüller geschieht dann durch die sogenannten Glücksboten, persönlich an einem noch zu wählendem Ort, nach den zu diesem Zeitpunkt einzuhaltenden Corona-Bedingungen, ganz diskret und ohne große Öffentlichkeit.

„ Wir würden uns freuen, wenn unsere Aktion "Wunscherfüller Xanten" von Ihnen ange-nommen und mit Leben gefüllt wird. Des Weiteren hoffen wir auf viele Wunscherfüller, die ein Herz zeigen und die Wünsche der Seniorinnen und Senioren erfüllen möchten.“



Los geht es ab dem 14.11.2020 und endet am 19.12.2020.