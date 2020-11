Regionales

Moers. Coro na verhindert viele gute Ideen, aber die Aktion „Wunschbaum“ des Vereins „Klartext für Kinder“ im Kinder- und Jugendbüro der Stadt Moers (KJB) nicht. Am Mittwoch, 18. November, haben Bürgermeister Christoph Fleischhauer, Michael Rüddel (Klartext), Jugenddezernent Claus Arndt und KJB-Leiterin Lena Brandau (v.r./Foto: pst) die Tanne geschmückt.



Viel wichtiger: Sie haben die Wunschkarten aufgehängt. Kinder aus verschiedenen Kinder- und Jugendeinrichtungen und Schulen hatten im Vorfeld darauf ihre Wünsche geschrieben. So gibt es bald Playmobil-Piraten, Lego Minecraft, Fortnite-Federmappen, aber auch ein großes Kuscheltier oder ein Buch zu Weihnachten – ein wenig Normalität für die Schwächsten in der Gesellschaft. Bis zum 4. Dezember können im Büro (Seiteneingang des Rathauses an der Unterwallstraße) Karten abgeholt und Geschenke im Wert von bis zu 20 Euro abgegeben werden. Das Team des Kinder- und Jugendbüros stellt die Einhaltung der Corona-Maßnahmen sicher.