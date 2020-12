Regionales

Eine kleine Gruppe von Helfern und das Orga.-Team vom Heimatverein Vynen, federführend unter der Leitung von Leni Döll und Edith Kerkmann, konnten nun auch Samstag, den 05.12. am Friedhof in Vynen tätig werden. Entsprechend der Absprache mit dem DBX wurde eine Hecke in Richtung Blumenwiese gepflanzt. Diese gilt als Abgrenzung des Friedhofs.

Viel wichtiger war dem Orga.-Team allerdings, dass mit dieser Aktion alle Absprachen mit dem DBX eingehalten worden sind. Unter der Leitung von Frau Berg und Herrn Schmitz sind in den letzten Wochen alle Wünsche zur Neugestaltung des Friedhofs für dieses Jahr umgesetzt worden. Hierfür bedankt sich nicht nur das Orga-Team, sondern der gesamte Vorstand des Heimatvereins bei allen Mitarbeitern des DBX.



„Hier zeigt sich mal wieder“, so Michael Kerkmann vom Heimatverein, „ dass es nicht nur darum geht, Forderungen zu stellen, sondern diese auch gemeinsam umzusetzen“. Man freue sich schon auf das nächste Frühjahr, wenn es darum gehe, einige Stellen zu hegen und zu pflegen, das neue Gestaltungskonzept weiter auszuarbeiten und den Haupteingang mit einer neuen Oberflächenstruktur zu versehen.

Sollte jemand aus Vynen noch konstruktive Anregungen haben, könne er sich gerne bei Leni Döll oder Edith Kerkmann melden.