Regionales

Niederrhein. Aufgrund von Bauarbeiten der DB Netz AG kann in den Abendstunden des 11. Januars (Montag) 2021 eine Zugverbindung der Linie RB 31 (Der Niederrheiner) nicht in Rheinhausen halten. Die NordWestBahn richtet einen Schienenersatzverkehr ein.

Von Duisburg Hbf nach Xanten Betroffen ist die Zugverbindung NWB 75216. Ab Duisburg Hbf verkehrt der Z ug wie gewohnt nach dem regulären Fahrplan mit der Abfahrtszeit 00:10 Uhr in Richtung Xanten über Rumeln, Trompet, Moers, Rheinberg, Millingen und Alpen. Der Halt Rheinhausen kann nicht zum Ein-und Ausstieg angefahren werden. Fahrgäste mit Ziel Rheinhausen bzw. Fahrgäste aus Rheinhausen mit Ziel Rumeln werden gebeten, die Busse des Schienenersatzverkehrs zu nutzen. Die Abfahrt des Ersatzbusses erfolgt in Duisburg Hbf um 23:41 Uhr und somit 29 Minuten früher als die Abfahrt der regulären Zugverbindung .

Die Ankunft in Rheinhausen erfolgt um 00:05 Uhr und somit 20 Minuten früher als die Ankunft der regulären Zugverbindung.

Die Abfahrt des Ersatzbusses erfolgt in Rheinhausen um 23:57 Uhr und somit 20 Minuten früher als die Abfahrt der regulären Zugverbindu ng. Die Ankunft in Rumeln erfolgt um 23:56 Uhr und somit 14 Minuten früher als die Ankunft der regulären Zugverbindung. In Rumeln besteht um 00:20 Uhr Anschluss an die RB 31 (NWB 75126) in Richtung Xanten.

Haltestellen der Ersatzbusse:

Duisburg Hbf Haltestelle „Neudorfer Straße“

Rheinhausen Haltestelle „Rheinhausen Bf“

Rumeln Haltestelle „Rumeln Bf“



Die NordWestBahn bittet Personen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, sich so früh wie möglich vor Fahrantritt unter der Telef onnummer 01806 600 161 (20 ct/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 60 ct/Anruf zu melden). Der Ersatzfahrplan ist auf der Homepage der NordWestBahn unter www.nordwestbahn.de unter Baumaßnahmen verfügbar und in den digitalen Auskunftsmedien ( www.bahn.de , mobil.vrr.de) abrufbar.



Wir weisen darauf hin, dass seit Montag, 27. April, in den Zügen der NordWestBahn die Verpflichtung gilt, eine Mund- Nasen- Bedeckung zu tragen.

Diese Pflicht gilt auch beim Betreten des Bahnhofsgeländes, an den Ersatzhaltestellen sowie in den Ersatzbussen. Auf unserer Homepage informieren wir immer aktuell, was es im Zusammenhang mit dem Coronavirus bei Fahrte n in den Zügen der NordWestBahn zu beachten gibt unter www.nordwestbahn.de/corona Über die NordWestBahn GmbH : Seit der Gründung im Jahr 1999 hat sich die NordWestBahn zu einem der größten Eisenbahnunternehmen Deutschlands entwickelt: Mehr als 1000 Mitarbeiter *innen bringen auf etwa 1.500 Streckenkilometern jährlich rund 40 Millionen Fahrgäste zuverlässig, sicher u nd komfortabel zu ihren Zielen. Mit aktuell 20 Linien zwischen Niederrhein, Ruhrgebiet, Ost