Regionales

Xanten, Am kommenden Dienstag findet ein digitaler Informationsabend mit zwei einzelnen Veranstaltungen für die zukünftigen Schüler*innen der Einführungsphase an der Willi-Fährmann-Gesamtschule statt. Die erste Veranstaltung um 18 Uhr richtet sich an die Schülerinnen und Schüler der Willi-Fährmann-Gesamtschule. Ab 19 Uhr beginnt dann eine Informationsveranstaltung, die sich speziell an die externen SchülerInnen und Schüler richtet, die sich für die Oberstufe an der Willi-Fährmann-Gesamtschule interessieren.



Alle interessierten Schülerinnen und Schüler sind mit ihren Eltern zu diesen Veranstaltungen eingeladen. Neben allgemeinen Informationen zur gymnasialen Oberstufe stellen die Schulleitung und Vertreter des Kollegiums das Konzept der Oberstufe mit Individueller Lernzeit, Tutorsystem und Gleitzeit vor und stehen für individuelle Fragen zur Verfügung.

Schulexterne Interessenten, die an der digitalen Informationsveranstaltung teilnehmen möchten und noch keine Einladung erhalten haben, senden bitte bis zum 25.01.2021 eine Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .

Die Anmeldung erfolgt kontaktlos und wird in den Informationsveranstaltungen thematisiert.