Regionales

Xanten. Bürgermeister Thomas Görtz hat der Dom-Musikschule Xanten (DMX) 1000 Euro gespendet. „Da ich Anfang Februar 50 Jahre alt geworden bin und in diesem Jahr diesen runden Geburtstag nicht feiern kann, möchte ich der Musikschule, die im vergangenen Jahr ebenfalls ihren 50. Geburtstag feierte, eine private Spende zukommen lassen“, sagte der Bürgermeister bei der Überreichung der Spende an Jürgen Kappel, dem Vorsitzenden des Träger- und Fördervereins der Musikschule.1970 war die Musikschule gegründet worden. Im vergangenen Jahr sollte das Ereignis mit einer Festveranstaltung gefeiert werden, musste aber wegen der Corona-Epidemie ausfallen.



Kappel dankte dem Bürgermeister für diese überraschende, großzügige Spende, die in schwieriger Zeit ein wichtiges Zeichen der Solidarität sei. Görtz hofft als Mitglied des Vorstands und langjähriger Freund und Förderer der DMX damit einen Teil der finanziellen Ausfälle der Schule, die durch den Lockdown hervorgerufen wurden, ein wenig ausgleichen zu können.

Er wünscht der Musikschule wie auch allen Einrichtungen, die sich für die Xantener Musik und Kultur engagieren, dass sie bald wieder in sicheres Fahrwasser geraten und sich zum Wohle der Stadt und ihrer Menschen betätigen können. Die Schule wird die Spende zum Ausgleich für fehlende Einnahmen und Mitgliedsbeiträge verwenden. Beide nutzen die Gelegenheit, die Bevölkerung in Xanten für eigene Spenden an die Dom- Musikschule anzurufen. Einrichtungen wie diese seien für das gesellschaftliche und kulturelle Laben auch nach der Pandemie unverzichtbar.



Die Dom-Musikschule Xanten ist eine wichtige musikalische und pädagogische Einrichtung in Xanten. Und das seit 50 Jahren. 1970 gegründet, ist sie ein Ort der Begegnung im Herzen der Stadt, wo jeder, – egal, ob jung oder alt – seine musikalische Heimat finden kann. Die DMX ist Mitglied im „Verband deutscher Musikschulen“ (VdM). Damit ist sie eine staatlich anerkannte und qualifizierte Bildungseinrichtung. Der eingetragene Verein „Dom- Musikschule Xanten“ schafft als Trägerverein die Rahmenbedingungen für alle wirtschaftlichen, personellen und finanziellen Belange der DMX. Zugleich unterstützt er als Förderverein die DMX finanziell und ideell.