Regionales

Xanten. Der Vorstand des Vereins Stadtkultur Xanten sagt den KleinMontMarte 2021 ab. Die Durchführung zum bisher geplanten Termin Mitte August ist nach den aktuellen Regelungen der Coronaschutzverordnung nicht zulässig. Auch bei einer Terminverschiebung in den September wären die Vorgaben zur zulässigen Personenzahl, Kontaktverfolgung etc. nach derzeitigem Stand so umfangreich, dass der Charme des Kunstmarktes erheblich einbüßen würde. Deshalb muss auch in diesem Jahr die Open-Air-Veranstaltung ausfallen. Der Vereinsvorstand freut sich auf ein hoffentlich uneingeschränktes KleinMontMarte 2022.