Regionales

Xanten. Mit Mottoabenden wollen Xantens Einzelhändler und Gastronomen die Innenstadt wieder stärker beleben.Am 2. Juli startet deshalb die vielversprechende Mottoserie in der Innenstadt. "Flower to the City" tauften die Händler ihre Idee, die zunächst bis in den Herbst laufen soll. An jedem ersten Freitag des Monats sind die Geschäfte bis 21 Uhr geöffnet. Auch die Innenstadt selbst wird geschmückt, mit vielen Blumen und Lampions soll es zum genütlichen Bummeln einladen. Die IGX (Interessengeemeinschaft Gewerbetreibender Xanten) ankündigt, sind zusätzliche Aktionen geplant.



Auf die eigentliche Idee kam Rosi Hutner von der Agentur AREA Management: Es geht um ein Zeichen für ein starkes Xanten, die Innenstadt soll fröhlich erscheinen. Flugblätter und Flyer sind mit Blumen verziert. eine junge Frau zeigt mit angewinkeltem Arm ihre Stärke.

Die Händler rufen alle Händler, aber auch Anwohner auf, Blumen vor ihre Türe zu stellen und gemeinsam die Stadt bunt zu machen.



Xanten habe ein unheimliches Potenzial, das wollten sie mit den Motto-Abenden zeigen, erklärt Hutner weiter. Nach den Einschränkungen und dem Lockdown in den vergangenen Monaten wollten sie den Menschen wieder etwas bieten. "Die Menschen haben gelernt online einzukaufen und wir wollen die Attraktivität unserer Stadt und das Einkaufen vor Ort wieder anregen. Es gebe in diesem Jahr ebenfalls weniger verkaufsoffene Sonntage, erklärt Nicola Kümmen von Steel Collection. Im engen Austausch mit der Stadt will man die Mottoabende selbstverständlich auch konform der Coronaschutzverordnung durchführen, sagt Niklas Killewald vom Karthaus X2.



Weitere Mottoabende mit unterschiedlichen Themen sind bereis geplant:

Eröffnung am 2. Juli: Die Reihe der Motto-Abende startet mit Musikbeiträgen. In der Innenstadt treten Bands an wechselnden Standorten auf. Die Gebäude sind geschmückt. Alle teilnehmenden Geschäfte bleiben bis 21 Uhr geöffnet. T

Die Reihe der Motto-Abende startet mit Musikbeiträgen. In der Innenstadt treten Bands an wechselnden Standorten auf. Die Gebäude sind geschmückt. Alle teilnehmenden Geschäfte bleiben bis 21 Uhr geöffnet. T Freitag, 6. August 2021 : „Flower Power meets Kids“ Kinder-Trödelmarkt Kinder dürfen ihre Stände in der Fußgängerzone und auf dem Marktplatz aufbauen. Geschäfte bleiben bis 21 Uhr geöffnet.

: „Flower Power meets Kids“ Kinder-Trödelmarkt Kinder dürfen ihre Stände in der Fußgängerzone und auf dem Marktplatz aufbauen. Geschäfte bleiben bis 21 Uhr geöffnet. F reitag, 3. September 2021 .: „Flower Power meets Diner en blanc“ Weißes Dinner In der Innenstadt werden Tische aufgebaut. Jeder kann selbst Essen und Getränke mitbringen oder vor Ort etwas kaufen. Bedingung: „Kommen Sie in weiß gekleidet“, erklärt die IGX. Die Geschäfte bleiben bis 21 Uhr geöffnet.

.: „Flower Power meets Diner en blanc“ Weißes Dinner In der Innenstadt werden Tische aufgebaut. Jeder kann selbst Essen und Getränke mitbringen oder vor Ort etwas kaufen. Bedingung: „Kommen Sie in weiß gekleidet“, erklärt die IGX. Die Geschäfte bleiben bis 21 Uhr geöffnet. Sonntag, 19. September 2021 .: Modenschau und Classic Day: Xantens Modehändler zeigen die neue Herbst- und Winterkollektion. Die Geschäfte sind von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

.: Modenschau und Classic Day: Xantens Modehändler zeigen die neue Herbst- und Winterkollektion. Die Geschäfte sind von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Freitag, 1. Oktober 2021 „Flower Power meets new cars“: .Auto-Schau Fahrzeughändler zeigen die neuen Modelle. Die Besucher können sich die neuesten Automodelle ansehen und sich auch genauer informieren

„Flower Power meets new cars“: .Auto-Schau Fahrzeughändler zeigen die neuen Modelle. Die Besucher können sich die neuesten Automodelle ansehen und sich auch genauer informieren Samstag, 16. Oktober 2021: Herbstmarkt: In diesem Jahr soll die traditionelle Veranstaltung wieder stattfinden. An zwei Tagen werden Händler ihre Waren anbieten. Der Sonntag ist verkaufsoffen.