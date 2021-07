Regionales

Xanten. Sie war fast 20 Jahre als Personalleiterin im Xantener Krankenhaus beschäftigt. Im Jahr 2002 war im Sankt Josef-Hospital die Stelle des Personalleiters neu zu vergeben und Ursula Jansen-Hammel bekam den Job. Seitdem ist sie dem Xantener Krankenhaus treu geblieben und kümmert sich vorbildlich um alle Personalbelange des Hauses. Einen Großteil der derzeit über 300 Personen starken Belegschaft hat sie selber eingestellt oder war zumindest beim Einstellungsprozess involviert.

„Obwohl wir ein kleineres Krankenhaus sind, ist eine Belegschaft von über 300 schon keine 'kleine Firma' mehr. Was mir am Sankt Josef-Hospital immer sehr gefallen hat ist, dass wir hier trotz der vielen Mitarbeiter eine sehr flache Hierarchie haben und das Verhältnis untereinander sehr familiär ist.“ sagt die Sonsbeckerin. „Das zeigt sich auch darin, dass viele Mitarbeiter, so wie ich selbst, dem Haus jahrzehntelang die Treue halten. Das ist immer ein deutliches Zeichen für ein sehr gutes Betriebsklima.“



Am 30.06.2021 wurde Ursula Jansen-Hammel nun feierlich verabschiedet. In seiner Rede betonte Geschäftsführer Michael Derksen die Wichtigkeit der Personalleitung für das Krankenhaus. In den 18 Jahren, 10 Monaten und 18 Tagen ihrer Tätigkeit ht Ursula Jansen-Hammel die Verantwortung für Personalkostenbudgets in Höhe von 300 Millionen Euro getragen. Aber das alleine war nicht das Ausschlaggebende. Derksen: „Sie haben Mitverantwortung getragen bei der Auswahl unserer Mitarbeiter/-innen. Und vor diesem Hintergrund wird einmal mehr deutlich, welche herausragende und verantwortungsvolle Aufgabe eine Personalleitung zu erfüllen hat.

Unsere Klinik zeichnet sich nicht alleine durch ein schönes Gebäude, durch moderne medizinische Anlagen und nicht zum Schluss durch unsere wunderschönen Parkanlagen aus, nein, es sind die Mitarbeiter/-innen die tagtäglich für unsere Patientinnen und Patienten ihr Bestes geben. Und hier die richtige Personalauswahl zu treffen und die notwendigen Akzente zu setzen, ist ein wesentliches Element der Personalauswahl und vor allem der Personalentwicklung.“ Diese Aufgaben habe Jansen-Hammel stets hervorragend gemeistert, sagte Derksen. „Wir werden Sie vermissen und wir sind Ihnen dankbar für die vertrauensvolle Zusammenarbeit über die vielen Jahre, die geprägt waren von Ihrem besonderen Fachwissen, Ihrer Menschlichkeit und Ihrer Loyalität.



Wir behalten Sie in guter Erinnerung und wünschen Ihnen für die Zukunft alles erdenklich Gute und Gottes reichen Segen. Bleiben Sie gesund und vergessen Sie uns nicht.“

Seit Mitte März 2021 ist Timon Wolf als neuer Personalleiter im Sankt Josef-Hospital tätig, wurde umfangreich von seiner Vorgängerin eingearbeitet und übernimmt jetzt die verantwortungsvolle Position.