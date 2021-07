Regionales

Xanten. ommt Miss Germany 2022 aus Xanten? Katharina Ludwig aus Xanten hat sich im Mai dieses Jahres zur Wahl der Miss Germany 3.0 beworben. Die junge Unternehmerin berichtet im Gespräch mit der Niederrheinzeitung: "Miss Germany hat sich verändert, es ist nicht mehr der übliche Schönheitswettbewerb mit Traummaßen. Das wäre für mich nichts gewesen." Sie nutze Die Plattform jetzt als Sprachrohr, denn sie hat eine klare Botschaft. Sie stehe für eine nachhaltige Lebensweise, auch Natürlichkeit ist ihr wichtig und das könne sie hier zum Ausdruck bringen.



Natürlichkeit, das schließe auch die Ernährung und die Gesundheit ein. Sie lebe seit ca. vier Jahren vegan, ausserdem macht sie gerade eine Weiterbildung zur veganen Ernährungsberaterin. Vorher hat sie sich mich nochmal für ein Vollzeitstudium im Studiengang „International Business and Social Sciences“ entschieden und im Jahr 2014 meinen Abschluss Bachelor of Arts abgeschlossen. "Das kommt mir im Unternehmen, das ich 2015 mit meinem Mann zusammen gegründet habe, sehr entgegen."



Selbst in ihrem Familienunternehmen, ein Karrosserie-und Lackierzentrum aus Xanten, das wsie mit ihrem Mann und ihrem Schwager leitet, findet man vegane Gebrauchsartikel. In ihren Augen lohnt es sich auch, sich für die Umwelt einzusetzen, damit die Erde so schön bleibt, wie sie ist.

"Ich war total überrascht, als am 28.Juni die Email kam, ich sei eine Runde weiter, also bei den Top 160. Damit habe ich nicht gerechnet. Am 1. Juli werden alle Bewerberinnn über die Plattform "twitch" vorgestellt. Es werden Videos gemacht und hochgeladen, Content erstellt. ich bin sehr gespannt wie es weitergeht." Katharinas Miss Germany-Profil (https://missgermany.de/teilnehmerin/kittyvegany19/)



Jetzt ist sie im ditten von 8 Steps.Im nächsten Step werden die TOP 160 Bewerberinnen Vom 16. bis 19. September nach Hamburg in das Studio Gleis 7 eingeladen. Dort lernen sich alle zum ersten Mal persönlich kennen. Und ab dann beginnt auch die professionelle Arbeit mit Video- und Fotografen. Anschließend beginnt im Oktober das weltweite Onlinevoting. Schono jetzt sei für alle, die Katharina unterstützen möchten: Jeder darf täglich einmal voten. Das ist Katharinas Profil bei der Misswahl



"Davon hängt dann für mich auch der weitere Weg ab." Die weiteren Stationen wären dann Content Expierience im November, dort treffen sich die TOP 40 und Ende Januar ginge es in die Finalvorbereitung im Personality Camp, drei Wochen lang an verschiedenen Standorten. Da Finale findet iim Europapark Rust statt. "Das alles ist für mich sehr aufregend und ich glaube, dass ich auf diesem Weg auch eine Menge lernen kann.



Katharina möchte ihre Community vergrößern, um möglichst viel Reichweite für ihre Botschaft zu bekommen.

Kittyvegany19 ist ihr Name auf Instagram. Wer Katharinas Erfolgsweg verfolgen möchte, kann sie hier schon unterstützen und Follower werden.