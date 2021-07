Regionales

Uedem. Die Gemeinde Uedem vergibt auch in diesem Jahr den Heimat-Preis aus dem Landesförderprogramm „Heimat. Zukunft. NRW. Wir fördern, was Menschen verbindet.“ Ziel des Programms ist es, Menschen für regionale und lokale Besonderheiten zu begeistern und das gelebte Engagement in den Gemeinden und Kreisen des Landes NRW deutlich hervorzuheben.



Von den vom Rat der Gemeinde Uedem festgelegten Kriterien „Verdienste um die Heimat“, „Pflege und Förderung von Bräuchen“, „Erhalt von Kultur und Tradition“, „Engagement für nachhaltige Gemeindeentwicklung“ und „Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts“ muss für die Vergabe des Heimatpreises mindestens ein Kriterium erfüllt sein. Der mit 5.000 Euro dotierte Preis kann ausschließlich an Vereine, Verbände, Gruppen oder Institutionen aus der Gemeinde Uedem vergeben werden.



Vorschläge können mittels Formblatt bis zum 09. September 2021 bei der Gemeinde Uedem eingebracht werden. Vorschlagsberechtigt sind alle Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Uedem sowie Vereine, Verbände, Institutionen und Einrichtungen mit Sitz im Gemeindegebiet.

Das Formblatt ist auf der Internetseite www.uedem.de abrufbar oder in Papierform an der Information des Rathauses erhältlich.

Die Gemeinde Uedem hofft auf eine rege Teilnahme.