Regionales

Der kommende Freitag, 6. August gehört in Xanten den Kindern die Innenstadt. Mindestens 70 Kinder trödeln in der Mottoreihe "Flower-Power" auf dem großen Markt. Die Interessengemeinschaft Gewerbetreibender Xanten (IGX) lädt zum Kindertrödelmarkt ub die Innenstadt ein. In der gesamten Innenstadt wird getrödelt was das Zeug hält. Die Kinder bauen auf dem großen Markt und din der Fußgängerzone auf der Kurfurstenstraße und in der Marsstraße ihr Tische auf.

Verkauft wird alles, was die kleinen Händler "ausgemistet" haben, von gut erhaltener Kleidung bis zum Spielzeug ist alles von 17 Uhr bis 21 Uhr zui haben.

Eingegangen sind ca. 70 Anmeldungen: "Mehr geht nicht" sagen Michael Neumaier, Christian de Fries und Nicola Lümmen vom IGX-Vorstand und zeigen sich sehr begeistert über die große Resonanz. Weitere Anmeldungen werden nicht mehr angenommen. Aufgebaut wird ab 16 Uhr und die Ansprechpartmer für die Bereiche sind Christian de Fries vom Cafe de Fries für die Kurfürstenstraße , Nicola Lümmen von Steel Collection für den großen Markt und Inga Jasper vom Cafe Glüxpilz für die Marsstraße.

Jedes Kind präsentiert seine "Handelsware" auf 2 Meter Verkaufsfläche und hofft natürlich auf guten Umsatz. Damit den Corona-Schutzregeln entsprochen wird, ist in der gesamten Innenstadt, sowie auf den Aktionsflächen selbstverständlich Maskenpflicht ab 17 Uhr. Die IGX wird entsprechende Hinweisschilder aufstellen. Der Nibelungenexpress wird an diesem Tag um 16.30 Uhr zum lezten Mal durch die Innenstadt fahren die Innenstadt fahren.

Die Geschäfte und Cafes in der Innenstadt lassen ihre Ladentüren bis 21 Uhr offen. Wie beim ersten Mottoabend ist auch diesmal für Musik gesorgt. An der Marsstraße, Höhe Metzgerei Lemken/Café Glüxpilz, spielt Das Duo Hand Jam; auf dem Markt tritt die Musicalschule Xanten on Stage aus Wardt auf. Das Duo 2You mit Jutta Rautenberg und Walter Megerle aus Wesel spielt vor dem evangelischen Jugendheim an der Kurfürstenstraße und an der Orkstraße sorgt die Xantener Band Xanthiadoo für Stimmung. Blumen und Lampions, mit denen die Gastronomen und Händler die Stadt schmücken, sorgen für eine gemütliche Athmosphäre.

www.igx-xanten.de