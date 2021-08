Regionales

Xanten. Bürgermeister Thomas Görtz freute sich, gemeinsam mit den Xantener Rotariern und ihrem Präsident Louis Leurs,den Bürgern und Besuchern Xantens einen neuen „Ort des Verweilens“ übergeben zu können. Er bedankte sich für das finanzielle Engagement des Serviceclubs und bei den Verantwortlichendes Teams des Freizeitzentrum Xantenfür die Unterstützung bei der baulichen Umsetzung dieses Projektes.



Die Aufenthaltsqualität an der Xantener Südsee, Höhe Bankscher Weg im Bereich des Bewegungsparcours, wird durch das Ensemble von neu angelegten Sitzgelegenheitensowie einer informativen Stele deutlich gesteigert.Damit fügt sich der „Ort des Verweilens“ in das Gesamtkonzept der Kneipp-Gesundheitssäulen ein, die rundum Nord- und Südsee Interessierten zugänglich sind.

Die Xantener Rotarier möchten mit dieser Aktion nicht nur auf die weltweiten Aktivitäten von Rotary zum Thema Gesundheit hinweisen.In Zeiten der Pandemie sollen außerdem mit den Themen Wasser und Hygiene,Gäste zum Nachdenken über Gesundheit und Nachhaltigkeit angeregt werden. Eine Informationstafel auf der Stele erläutert dieses Thema in kurzen Zügen und hält weitergehende Informationen bereit, die per QR-Code abzurufen sind.



Die Idee, etwas Gemeinnütziges für die Bürger und Gäste zu tun,ist bei Rotary stets gegenwärtig. Der Präsident bedankte sich beim ersten Bürger Xantens, dass dieses bescheidene aber sehr wirkungsvolle Projekt mit der Stadt Xanten umgesetzt werden konnte. Sowohl die Stadt Xanten als auch der Rotary Club Xanten bekräftigten nochmals die Bereitschaft,auch zukünftig weitere Projekte anzustoßen und gemeinsam umzusetzen.