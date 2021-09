Regionales

"Alles Fleisch" heißt ein Theaterstück der Berliner Compagnie, das von der Eine-Welt-Gruppe Xanten am 8. September präsentiert wird.. in der Mensa am Stiftsgymnasium auf der Poststraße. Provokant und kritisch zeigt dieses Theaterstück die folgende sorglosen Umgangs mit den Ressourcen. Im aktuellen Theaterstück behandeln die Schauspieler ein Thema, über dass sich die meisten keine Gedanken machen. Hier geht es um Massentierhaltung und Massenkonsum von Fleisch. Was passiert bis unser Fleisch auf dem Teller liegt?



Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen Klimawandel und fairem Handel, sagt Klaus Wolfertz von der Eine-Welt- Gruppe Xanten. Ein nicht zu verachtender Anteil ist die Ernährung mit 25%, die sehr großen Einfluss auf den CO2 Ausstoß hat. Und davon sind über 50% dem Fleischkonsum geschuldet.

Das anspruchsvolle Theaterstück zeigt provokant ein Fallbeispiel, welche Interessen, Verstrickungen und Vorteilsnahme einer Veränderung dieser Verhältnisse entgegenstehen können. Widersprüche, die aufeinanderprallen, veranschaulicht die Handlung um Familie Schwarte. Philip ist hierbei der Chef eines Fleischkonzerns öund sein Bruder, der Amtstierarzt der Kleinstadt, sitzt zwischen allen Stühlen, denn dessen Frau Marianne engagiert sich im Weltladen für den globalen Süden und Tochter Lisa ist eine glühende Tierrechtlerin. Ihre Freundin Hanna, eine Linke, wiederum prangert die Arbeitsverhältnisse im Schwarte-Konzern an und versucht, sich in der Lokalzeitung der kleinen Stadt zu behaupten.



Zweimal musste die Eine-Welt-Gruppe das Stück coronabedingt bereits absagen, allerdings blieb die einstige Förderzusage erhalten, so das jetzt alles gestemmt werden kann. Die Theatergruppe hat bereits einmal den Aachener Friedenspreis gewonnen, erzählt Doktor Wolfgang Schneider.

Für die Aufführung sind insgesamt 120 Plätze vorhanden. Karten gibt es im Weltladen, Kurfürstenstraße 5; in der Buchhandlung Librarium, Marsstraße 12; bei der Touristinformation, Kurfürstenstraße 9 sowie unter vhs-rheinberg.de. Der Eintritt kostet 10 Euro, ermäßigt 5 Euro. Es gilt die 3G-Regel. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Die Aufführung dauert etwa 90 Minuten, es findet keine Pause statt. Weitere Informationen unter www.ewgx.de



"Wir wollen das Thema vertiefen", sagt ´Wolfertz. Zusammen mit der Xantener Klimamanagerin Lisa Heider und weiteren Partnern entstand parallel auch ein Programm für den Klima-Aktionsmonat im September diesen Jahres unter dem Thema Ökofair Ernährung.

Samstag, 4. September 8-14 Uhr Die Eine-Welt-Gruppe Xanten stellt auf dem Wochenmarkt Produkte aus dem Eine-Welt-Laden vor und erklärt den Zusammenhang zwischen Klimaschutz und fairem Handel.

Sonntag, 5. September Bei der „Klima-Extra-Radtour“ mit dem ADFC Xanten-Alpen-Sonsbeck geht es umweltfreundlich rund 45 Kilometer durch die schöne niederrheinische Landschaft. An Bauernhöfen mit umweltfreundlichen Konzepten sind Haltepunkte vorgesehen. Anmeldung bei Ernst Engels, Tel. 0176 34545004, oder Klaus Wolfertz, Tel. 0152 03452377.

Freitag, 10. September Dass „Unkraut“ am Wegesrand nicht immer Unkraut ist, erfahren Interessierte bei der Aktion „Essbare Wildkräuter am Wegesrand“. Die Wanderung mit "Kräutergabi" Gabi Habersetzer beginnt um 14 Uhr am Klever Tor. Anmeldung: Lisa Heider, Tel. 02801 772197.

Sonntag, 12. September Beim Obstwiesenfest am Naturforum Bislicher Insel können Besucher von 11 bis 18 Uhr frischen Apfel- und Bir14 nensaft kosten.

Montag, 13. September Die Verbraucherzentrale NRW informiert von 13 bis 18 Uhr auf dem Wochenmarkt über Vorteile der Solarenergie und berät Interessenten persönlich.

Dienstag, 14. September Einen Vortrag zum Thema „Perspektive Erde“ gibt es um 19 Uhr im Schützenhaus. Referent ist Holger Voigt vom Verein Geoscopia. Er berichtet mit Satellitenbildern über Klimakrise, Wassernutzung, Rohstoffverbrauch und Klimaflucht.

Freitag, 17. September Mit Ernährung befasst sich der „Tag der Offenen Inselbrot-Gartenpforte“ von 14 bis 18 Uhr neben dem Hochseilgarten in Wardt.

Samstag, 18. September Die Eine-Welt-Gruppe Xanten stellt von 8 bis 14 Uhr auf dem Wochenmarkt Produkte aus dem Eine-Welt-Laden vor und erklärt den Zusammenhang zwischen Klimaschutz und fairem Handel.

Sonntag, 19. September In der Kriemhildmühle können Kinder von 13 bis 18 Uhr zusammen mit Bäcker und Müller Rolf leckere Figurbrötchen aus Bio-Mehl backen. Vorher findet um 10 Uhr im Kurpark dahinter ein ökumenischer Gottesdienst statt. Eine Anmeldung ist nicht notwendig