Regionales

Xanten. Die Helferinnen der Pfarrcaritas Xanten nehmen gut erhaltene Kleider- sowie Wäschespenden an, sortieren diese nach Art und Größe und ordnen sie dann in die Kleiderständer und Regale ein. Die Weitergabe der Textilien erfolgt gegen einen geringen Spendenbeitrag an jede interessierte Person, besonders aber sollen bedürftige Familien und Einzelpersonen unterstützt werden.



Um dieses Angebot weiterhin offenzuhalten, haben sich die ehrenamtlichen Helferinnen entschieden, im Haus am Markt ab sofort die 2G-Regel einzuführen. Ein negativer Coronatest werde hier somit nicht anerkannt. Ein entsprechender Nachweis sei vorzuzeigen.