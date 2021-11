Regionales

Wie in jedem Jahr um diese Zeit, kamen die Sammlerinnen und Sammler des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. im Rathaus der Stadt Xanten zusammen. Bürgermeister Thomas Görtz als Ortsverbandsvorsteher dankte den Sammlerinnen und Sammlern für den Einsatz bei den vergangenen Sammlungen und die teilweise sehr lange Treue zum Volksbund, wobei im letzten Jahr die Sammlung aufgrund von Corona leider ausfallen musste.



Sammeln werde zunehmend schwieriger und viele Menschen distanzierten sich vom Thema Krieg, obwohl gerade jetzt das Thema allgegenwärtig sei. Die diesjährige Sammlung findet in der Zeit vom 01. November bis 30. November statt. Die Einnahmen des Volksbundes werden verwendet

- für den Ausbau und die Instandsetzung von Kriegsgräberstätten im Ausland

- für die Unterstützung der Workcamps des Volksbundes im In- und Ausland

- für Projekte im Rahmen der Friedenserziehung in den Jugendbegegnungsstätten des Volksbundes.



Die Bildungs- und internationale Begegnungsarbeit trägt dazu bei, gegenseitiges Verständnis zu fördern, Konflikte friedlich zu lösen und die von uns vertretenen Werte gelebte und eingeübte Praxis werden zu lassen. Die Zusammenkünfte der jungen Europäer in den Workcamps, Jugendbegegnungs- und Bildungsstätten des Volksbundes sind ein aktiver Beitrag zur internationalen Verständigung. Das Leitwort der Jugendarbeit bringt ihre Einzigartigkeit auf den Punkt: „Versöhnung über den Gräbern – Arbeit für den Frieden“.



Durch die Jugendarbeit des Volksbundes kann vielleicht für die Zukunft ein Zeichen gesetzt werden, wozu die aktiven Sammlerinnen und Sammler ihren Beitrag leisten. Bürgermeister Görtz als Ortsverbandsvorsitzender bittet daher darum, den Sammlerinnen und Sammlern offen zu begegnen und durch eine Spende zur guten und wichtigen Arbeit des Volksbundes beizutragen. Ganz besonders würde er sich freuen, wenn Xantener Bürgerinnen und Bürger sich unter der Telefonnummer 772-225 melden würden, die bereit sind, in einem Bezirk oder einer Straße für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge zu sammeln.