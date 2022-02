Regionales

Weeze. Zum 40-Jährigem Jubiläum am 20.02.2022 gratulierte Bürgermeister Georg Koenen kürzlich die beiden Gastwirte und das Team der Weezer Gaststätte. „Kevins ‘Pub“ eröffnete im Jahr 1982 in der Wasserstraße und ist bis zum heutigen Tag dort ansässig. Seit dieser Zeit ist die "Kneipe" von Regina und Kevin Betts ein Anlaufpunkt für Jung und Alt. Stammtische, ehemalige Kegelclubs, Vereine und viele andere Gruppen finden hier ein Zuhause. Neben der Bewirtung werden dort Übernachtungsmöglichkeiten in verschiedenen Variationen angeboten. In den Sommermonaten ist ein Biergarten mit Sitzplätzen von bis zu 80 Personen an der Anlegestelle entlang der Niers für Sie geöffnet!