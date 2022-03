Regionales

Xanten. Große Überraschung in Xanten: Die Kinder der DRK Kindertagesstätte Hoppetosse in Xanten konnten sich über eine Theaterkiste von Westenergie freuen. Und die robuste Theaterkiste hat es in sich: Sie enthält unterschiedliche Tierkostüme und zahlreiche Accessoires. Auf diese Weise können die Kinder ihre eigenen Theaterstücke erfinden und nachspielen und sich beispielsweise als Marienkäfer, Löwe oder König verkleiden.

Heute brachten Bürgermeister Thomas Görtz und Westenergie Kommunalmanager Dirk Krämer die prall gefüllte Verkleidungskiste vorbei. Thomas Görtz erläuterte: „Die Kinder können sich mit den Kostümen ausleben und in unterschiedliche Rolle schlüpfen. Damit erhaltensie durch die Verkleidungen eine zusätzliche Möglichkeit zumTheaterspielen.“



„Unser Ziel war es, den Kindern, die während Corona auf viel verzichten mussten, eine kleine Freude zu machen“, erklärte Dirk Krämer. Daher habe man sich bewusst für eine Aktion entschieden, bei der die Kinder miteinander spielen und agieren können.

Neben der Energieversorgung engagiert sich Westenergie in ihren Partnerkommunen traditionell in den Bereichen Sport, Kultur, Soziales, Klimaschutz und Bildung. Mittels Sponsorings und Kooperationen unterstützt das Unternehmen sowohl kleine Initiativen als auch große Vereine, um mit den Menschen vor Ort auch auf gesellschaftlicher Ebene gemeinsam die Zukunft zu gestalten. Alleine über die Mitarbeiterinitiative „Westenergie aktiv vor Ort“ konnten bereits mehr als 10.000 ehrenamtliche Projekte umgesetzt werden.