Regionales

Moers. „Ein Krieg in Europa lag bisher außerhalb unserer aller Vorstellungskraft“, so Ralf H. Nennhaus, Geschäftsführer der St. Josef Krankenhaus GmbH Moers, „die Menschen in der Ukraine haben unser tiefes Mitgefühl. Ihre Welt wurde über Nacht aus den Angeln gehoben und die Zukunft ist ungewiss. Wir sind entsetzt und möchten den Menschen helfen.“ Viele Mitarbeiter des Kranken-hauses haben ihre Unterstützung angeboten.

Frau Dr. Darya Geiger, Assistenzärztin in der radiologischen Klinik des Krankenhauses, ist eine von ihnen. Die Ärztin mit ukrainischen Wurzeln betont: „Man muss nicht in der Ukraine geboren sein, um helfen zu wollen.“ Überwältigt ist sie von der großen Hilfsbereitschaft: „Es ist großartig, wie viele Menschen mitmachen. Ich habe in den letzten Tagen viele Tränen vergossen, doch jetzt freue ich mich über das große Engagement und die herzliche Anteilnahme.“



Die Geschäftsführung der Klinik hat ein Spendenkonto eröffnet und freut sich über die großzügige Spende der Volksbank Niederrhein eG in Höhe von 20.000 €. „Mit diesem Geld und weiteren Spenden können wir dringend benötigte Dauermedikation, wie zum Beispiel Insulin kaufen,“ freut sich Ralf H. Nennhaus und dankt Guido Lohmann für die großartige und schnelle Unterstützung.

In der kommenden Woche entscheidet ein Gremium unseres Hauses, wie die Spenden konkret verwendet werden sollen. Eine Möglichkeit ist, über den Verband der ukrainischen Ärzte, mit dem auch Frau Dr. Geiger in Kontakt steht, die Materialien durch das Rote Kreuz an die Krankenhäuser in der Ukraine zu verteilen.