Regionales

Moers. Im Kindergartenjahr 20222/23 stehen in Moers insgesamt 3.580 Plätze stehen in den Kindertageseinrichtungen zur Verfügung. 525 davon sind für Kinder unter drei Jahren. Hinzu kommen 460 U 3-Plätze bei insgesamt 190 Tagesmüttern und –vätern. Diese Informationen aus der aktuellen Tagesstättenbedarfsplanung hat die Stadtverwaltung im Jugendhilfeausschuss am Donnerstag, 3. März, gegeben. Die Versorgungsquote Ü 3 liegt inklusive Tagespflege bei 96,8 Prozent, für U 3 sind es 53,9 Prozent. Mehr Kapazitäten wird es künftig u. a. in Kapellen geben. Die ehemalige Achterrathsfeldschule wird bis 2025 zusätzlich genutzt. Derzeit ist dort noch die Kita Holderberg übergangsweise untergebracht.

Nach 2025 soll auf dem Gelände neugebaut werden. Ein allgemeiner Trend ist, dass die U 3-Plätze in Kitas immer gefragter werden. Das Einstiegsalter verschiebt sich in Richtung 2 Jahre. Einen Blick hat der Jugendhilfeplaner derzeit auch auf einen möglichen Bedarf für Kinder, die mit ihrer Familie aus der Ukraine geflohen sind. Hier könnte ein kleines Kontingent bereitgestellt werden.