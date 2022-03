Regionales

Wesel. Endlich dürfen wieder Besucher in das schöne Musikschulgebäude an der Zitadelle. Gern lädt die MKS Kinder und deren Eltern, Jugendliche sowie Erwachsene zu den Tagen der offenen Tür ein und würde sich freuen, alle Interessierten begrüßen zu können.

In Corona Zeiten war es für die Öffentlichkeit nur sehr eingeschränkt möglich, diesen Ort lebendiger Kreativität zu sehen, zu erleben und einen Einblick in die Welt von Musik, Kunst und Tanz zu gewinnen. Vor allem aber die vielen Instrumente selbst in die Hand zu nehmen, in der Kunstkiste zu malen und zu experimentieren, Farben, Formen, Klänge, Bewegung zu entdecken und auszuprobieren, Fragen zu stellen und Informationen zu erlangen. Diesem Bedürfnis kommt die MKS gerne nach und steht mit ihrem Team an Pädagogen und umfangreichem Instrumentarium nun an zwei Tagen mit Rat und Tat zur Seite.



Am Samstag, den 19.3.2022 sind die Abteilungen Ballett, Bildnerisches Gestalten und Musikalische Früherziehung vor Ort und laden im Halbstundentakt zum Mitmachen ein. Ebenfalls zugänglich ist die offene Werkstatt des Kunstprojektbereichs für Erwachsene.

Am Samstag, den 26.3. können dann Zupf-, Blas-, Streich-, Tasten-, und Schlaginstrumente erforscht werden. Und natürlich das ureigenste aller Instrumente, nämlich die Stimme.

Für die Blasinstrumente gibt es eine Sonderregelung: Um sicherzustellen, dass die Blasinstrumente vor dem Ausprobieren ausreichend desinfiziert werden können, muss unter 0281 - 23890 ein Termin gebucht werden. Dieser wird individuell mit dem entsprechenden Fachlehrer abgestimmt und kann bereits in der Zeit vom 07.03. bis 26.03. stattfinden.