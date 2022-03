Regionales

Xanten. Frau Christa Brandes ist nach 14 Jahren Tätigkeit beim Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR als Raumpflegerin mit Erreichen der Altersgrenze in den Ruhestand gegangen. Sie war in Ihrer Dienstzeit in den städtischen Gebäuden Gymnasium sowie in Marienbaum an der Turnhalle und an der Grundschule tätig.

Für ihren weiteren Lebensabend plant sie mit ihrem Mann und einem Wohnmobil zahlreiche Reisen zu unternehmen. Sie kam nach der Wende aus dem Osten und fühlt sich am Niederrhein in Marienbaum sehr wohl. Der Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR hat sich bei ihr für Ihren Arbeitseinsatz bedankt und wünscht ihr bei Gesundheit einen langen Lebensabend.