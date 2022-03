Regionales

Xanten. Fridays for Future Xanten ruft zum globalen Klimastreik auf, aber diesmal anders. Diesen Freitag, am 25.03. findet das sogenannte „Klimafestival“ in Xanten statt. Was soll denn ein „Klimafestival“ sein?

„Wir wollen mal was anderes als die klassische Laufdemo machen. Unsere Idee ist, einen gemütlichen Nachmittag mit Familie, Freunde und Bekannten zu verbringen, mit Essen, Getränken und Musik. Dazu wird es spannende Redebeiträge zu Frieden und Klimaschutz geben. Denn natürlich beschäftigt uns der Krieg in der Ukraine alle sehr. Jedoch wissen viele Menschen nicht, dass Klimaschutz über Frieden und Krieg entscheidet. Deswegen sind alle Menschen aus Xanten und Umgebung herzlich eingeladen, das Klimafestival zu besuchen.“ sagt Frederik, 16 Jahre alt, Schüler in Xanten und Sprecher von Fridays for Future Xanten.



Um auch den Hunger zu stillen, reist ein Foodtruck aus Rheurdt an, mit tollen kulinarischen Angeboten. Musik machen das Ehepaar Judy Bailey und ihr Ehemann Patrick Depuhl aus Alpen sowie das Duo Samuel (Klarinette) und Ramun (Cajón) aus Duisburg. Zusätzlich wird Thomas Olszamowski (Forscher am Fraunhofer-Institut und Mitglied von Scientists for Future Duisburg) einen spannenden Vortrag halten. Auch werden alle Freiwilligen, die ein paar Worte an die Menge richten wollen, bei einem „Open-Mic“ die Möglichkeit haben, auch was beizutragen.



„Kohle, Gas und Öl heizen nicht nur die Atmosphäre auf, sondern auch Kriege und Konflikte an. Fridays For Future ruft daher auch in größter Solidarität zur Ukraine, und dem Widerstand in Russland und Belarus, zum Protest auf und betont an diesem Tag die großen Zusammenhänge zwischen Krieg und Klimakrise. Eine Antwort auf diesen Krieg muss auch ein Öl- und Gasembargo gegen Russland sein. Wir brauchen jetzt einen radikaleren und gerechten Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas und den entschlossenen Einstieg in die erneuerbaren Energieträger. Frieden und Klimagerechtigkeit waren nie untrennbarer als jetzt“, sagt Ben, 14, auch Schüler in Xanten und Mitorganisator bei Fridays for Future Xanten.



Die Veranstalter kündigen dann noch eine parallel stattfindende Kunstaktion an. Mit Unterstützung der katholischen Kirche wird ein großes künstlerisches Transparent für mehrere Tage am Michaels-Tor hängen, in Sichtweite aller Besucher des Marktplatzes. Zuvor wird das Banner auf dem Klimafestival enthüllt.

Die Veranstaltung beginnt um 16:00 Uhr – im Kurpark von Xanten, nahe der Kriemhild-Mühle. Die genaue Adresse lautet „Nordwall 5, 46509 Xanten“. Programmstufe ungefähr zwei Stunden.

Fridays for Future Xanten lädt herzlich ein.