Rheinbe4rg. Mit der Gründung des Bürgerbus-Vereins Rheinberg e.V. im Jahr 2013 konnte ein neues Angebot zur Steigerung der Mobilität als Ergänzung zum ÖPNV in Rheinberg geschaffen werden. Mit der Unterstützung von mittlerweile 29 ehrenamtlichen Fahrer*innen haben Bürger*innen die Möglichkeit, aktuell 79 Haltestellen zwischen Wallach und Orsoy über Borth, Ossenberg, Millingen, Annaberg, Stadtmitte und Budberg zu erreichen. Das Angebot wurde so gut angenommen, dass Im Jahr 2019 durchschnittlich 1.200 Fahrgäste pro Monat gezählt wurden.

Ebenfalls im Jahr 2019 bekam der Bürgerbus-Verein einen neuen umgebauten Mercedes-Sprinter. Die Kosten für die Beschaffung und den Ausbau des Busses trugen das Land NRW und der Kreis Wesel. Eine jährliche Organisationskostenpauschale für die Vereinsarbeit zahlt ebenfalls das Land. Jeder Bürgerbus-Verein darf nur einen Bürgerbus im Einsatz haben. Somit ging das „alte“ Fahrzeug an die NIAG, die den weiterhin verkehrstüchtigen Bus als Ersatzfahrzeug nutzte.



Durch die Corona-Pandemie nahmen die Fahrgastzahlen leider etwas ab. Doch mittlerweile nutzen wieder mehr Bürger*innen den Service. Im März 2022 waren dies 827 Fahrgäste. Die Fahrer*innen des Bürgerbus-Vereins sahen Potenzial für den Einsatz eineszweiten Fahrzeugs. Fahrgäste hatten vermehrt darauf hingewiesen, dass die 2-stündliche Taktung der Bürgerbus-Tour durch Rheinberg zu weit gespannt sei. Mit einer Sondergenehmigung der Bezirksregierung Düsseldorf kehrt nun der vorherige Sprinter nochmal für eine Testphase von 6 Monaten zurück nach Rheinberg. Der neue Fahrplan sieht vor, dass nun jede Stunde ein Bürgerbus durch Rheinberg tourt.

Wenn sich zeigen sollte, dass sich die Fahrgastzahlen dadurch erhöhen, wird über die Anschaffung eines zweiten Bürgerbusses entschieden, damit der Service dauerhaft angeboten werden kann. Der Verein würde damit einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept der Stadt Rheinberg leisten.



Der Bürgerbus fährt nun zunächst für 6 Monate montags bis freitags in der Zeit von 9.08 bis 17.05 Uhr stündlich (Startpunkt ist die Haltestelle am Alten Rathaus). In der Zeit von 7.33 Uhr bis 9 Uhr und nach 17 Uhr fährt weiterhin nur ein Bus. Alle Informationen sind auf der Homepage des Vereins unter www.buergerbus-rheinberg.de zu finden. Telefonisch ist der erste Vorsitzende des Vereins, Karl-Heinz Lochen, unter der Rufnummer 0176 47831745 oder per eMail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! zu erreichen.



Bürger*innen, die den Bürgerbus-Verein ehrenamtlich als Fahrer*in unterstützen möchten, sind herzlich willkommen und können sich gerne bei Karl-Heinz Lochen melden!