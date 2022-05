Issum. Pünktlich zum Frühlingsbeginn hat der Spielplatz "An de Klump" in Issum ein neues Spielgerät erhalten. Aufgestellt wurde eine Rutsche in Form eines bunten Elefanten, welche speziell für Kleinkinder geeignet ist. Auch eine neue Kleinkinderschaukel schmückt seit einiger Zeit den Spielplatz.

Lars Ruffrek vom Haus Freudenberg, Herbert Mertens Gruppenleiter beim Haus Freudenberg und Annegret Kühlen von der Gemeinde Issum freuten sich das neue Spielgerät übergeben zu können.