Alpen. Der Reisemobilstellplatz in Alpen an der Motte feierte am 27. April 2022 sein 10-Jähriges Jubiläum. Die Gäste wurden am diesem Tag mit Blumen begrüßt und durften eine Nacht kostenlos übernachten. Auch das Niederrheinfräulein Nicole Marks besuchte an dem Tag den Platz. Wolfgang Kottwitz, Platzwart der Anlage und Petra Romba von der Wirtschaftsförderung, freuten sich über den Besuch und überreichten ein Willkommensgeschenk.