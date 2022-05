Kreis Kleve. Die vielen Hobbygärtner und die zahlreichen Gartenbauvereine leisten durch ihre Tätigkeiten einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft. Sie erfüllen nämlich soziale Aufgaben, denn jeder Garten hat auch immer eine Funktion für andere Menschen. Schließlich erfreuen sich am schönen Vorgarten oder am formvollendeten Naturgarten auch viele andere Mitbürger. Gärtnern zählt zu den beliebtesten Freizeitbeschäftigungen der Deutschen. Das zeigt sich auch im steigenden Trend. 70 Prozent der Deutschen entspannen in ihrer Freizeit am liebsten zu Hause. Das „Grüne Wohnzimmer“ gewinnt immer stärker an Bedeutung für die Menschen als Rückzugsort für ein erholsames Leben mit der Familie und den Freunden.



Mit den verbandseigenen Gartenwettbewerben unterstützt der Kreisverband Kleve für Heimatpflege diesen Trend, obwohl bedingt durch die Corona-Pandemie lediglich eine gegenüber den Vorjahren leicht reduzierte Version im Jahr 2022 durchgeführt werden kann.

So werden in diesem Jahr nur folgende Sparten begutachtet und bewertet:

Durch die erste Kommission: Vorgärten, Naturgärten und Fassadengestaltung. Meldungen sind zu richten an Franz Hendricks Rheinstr. 18 in 47533 Kleve-Griethausen (Tel: 0173/8291563 oder E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! ), durch die zweite Kommission: Haus- und Wohngärten, Gemeinschaftsgärten, Sonder- und Gemeinschaftsleistungen. Meldungen werden erbeten an: Agnes Schröder Winnekendonker Str. 2 in 47627 Kevelaer-Kervenheim (Tel: 02825/6226 oder E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! ).



Die Anmeldeformulare sowie die Bewertungsbögen können übers Internet unter www.heimatpflege-kreiskleve.de abgerufen werden. Die Meldungen der Gärten müssen bis zum 30. Mai 2022 direkt bei den oben genannten Vorsitzenden der Kommissionen eingereicht werden. Die Begutachtung durch die beiden Bewertungskommissionen erfolgt vom 13. – 19. Juni. Die Vergabe der Urkunden und Preise an die Sieger findet im Rahmen der Jahrestagung am 15. Oktober 2022 in Winnekendonk statt.