Regionales

Rheinberg. Nach der gelungenen Premiere in 2018 freut sich das Team von Spektakel auf eine Neuauflage am 11.06.2022. Denn da findet zwischen 13 und 16 Uhr die Familade 2022 im Underberg-Freibad statt. Die Familiade ist ein Spielfest, bei dem Erwachsene und Kinder gemeinsam an Spielstationen aktiv sein können.

Bei der Familiade setzt Spektakel Rheinberg auf das bewährte Konzept – wie beim Adventsmarkt an der evangelischen Kirche – mit der Veranstaltergemeinschaft, welche die verschiedenen Spielstände betreuen werden.



Insgesamt wird es 10 Spielstationen geben, dabei auch altbewährte wie die „Rallye Monte Carlo“ , wo ein Hindernisparcours in einem Rollwagen gemeistert werden muss, oder die „Nilüberquerung“, welche im Wasser stattfindet.

„Wer am Ende alle Spielstationen gemeistert hat, der darf seine Laufkarte in die große Lostrommel werfen, denn unter allen Teilnehmenden werden attraktive Preise verlost“, so Corinna Gribl von der Veranstaltergemeinschaft Spektakel, „der 1. Preis ist eine Ruhrtopcart für die ganze Familie.“ Spektakel Rheinberg ist froh, die schon länger geplante Veranstaltung im Freibad durchführen zu können, welches für alle Teilnehmer ab 12.00 Uhr extra geöffnet wird, die Teilnahme und der Eintritt sind kostenlos.



Während der Familiade wird es zusätzlich ein Rahmenprogramm geben, unter anderem eine Aufführung der Cheerleader des Amplonius Gymnasiums und bei TuWas kann man seiner Kreativität freien Lauf lassen. Wenn jetzt auch noch das Wetter mitspielt, dann ist alles perfekt.