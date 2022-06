Regionales

Xanten/ Kalkar. In der Umspannanlage Monreberg, die weite Teile von Kalkar und Umgebung versorgt, kam es bei geplanten Bauarbeiten am Morgen des 07. Juni 2022 zu einem tödlichen Arbeitsunfall bei einem Partnerunternehmen der Westnetz. Die zuständige Kriminalpolizei hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Die genauen Hintergründe des Unfalls werden derzeit ermittelt.

„Wir sind zutiefst erschüttert. Unser Mitgefühl und unsere aufrichtige Anteilnahme gilt der Familie des Verstorbenen. Wir unterstützen die Behörden bei der Aufklärung der genauen Unfallursache“, betont Westnetz-Geschäftsführer Jürgen Grönner.

Nach dem Arbeitsunfall kam es in Kalkar und Umgebung zu Versorgungsunterbrechungen. Gegen 13:00 Uhr wurde die Störung behoben und die öffentliche Stromversorgung konnte wiederhergestellt werden.