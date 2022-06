Regionales

Uedem. Bürgermeister Rainer Weber gratulierte geme insam mit Personalchefin Anna Schulz der Auszubildenden Charlotte Schleß zum sehr er folgreichen Bestehen ih rer Abschlussprüfung zur Verwaltungswirtin. Die 20-Jährige Xantener in begann im August 2022 ihre zweijährige Ausbildung bei der Gemeindeverwaltung und wird im Anschluss ab dem 01. September 2022 ein dreijähriges duales Studium mit de m Abschluss Bachelor of Laws, Studiengang „Kommunaler Verwaltungsdienst“, an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW in Duisburg absolvieren.

Getr eu dem Sprichwort „Lehre bildet Geister, doch Übung macht den Meister“ wird Frau Sc hleß bis zum Studienbeginn im Rathaus im Fachbereich 5 – Finanzen eingesetzt werden , um bereits Gelernetes in der Praxis anzuwenden und die Kolleginnen und Kollegen dort zu unterstützen.