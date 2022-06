Regionales

Xanten. Die diesjährige Lotterie des Rotary Club Xanten war ein voller Erfolg. Dank der Hilfe vieler Spender und Sponsoren konnten alle 2.000 Eier verkauft und über 7.000 Euro an Gewinn erzielt werden, der jetzt den Projekten von Rotary Xanten zur Verfügung steht. Es profitieren das Schulprojekt in Bely in Guinea, die Kinderstation von Aktion pro Humanität in Gohomey in Benin und lokale kleinere Projekte in Xanten und Umgebung. Ohne die Hilfe aller Sponsoren und Spender wäre das nicht möglich gewesen! Dafür möchten die Xantener Rotarier ihren herzlichen Dank aussprechen.



Mit dem Sponsoring wurde für eine bunte Mischung von Gewinnen gesorgt, die eine solche Veranstaltung interessant und für die Käufer der Lose attraktiv macht. Der Rotary Club Xanten steht aber auch Kritik und Verbesserungsvorschlägen positiv gegenüber und wäre für entsprechende Hinweise zur Optimierung dieser Aktion sehr dankbar. Nach der Aktion ist vor der Aktion - auch im nächsten Jahr möchte der Club wieder die GlücksEi-Lotterie durchführen und würde sich sehr über eine erneute Teilnahme von allen bisherigen aber auch neuen Spendern und Sponsoren freuen.