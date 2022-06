Regionales

Xanten. Nach zweijähriger Bauphase wurde nun das neue feuerwehrgerätehaus der Löschgruppe Xanten-Wardt fertig. Gestern wurde es feierlich eingesegnet und der Bürgermeister Thomas Görtz übergab den Leiter der Löschgruppe Xanten-Wardt Oliver Näther symbolisch den Schlüssel. Die Geschichte begann 2015 im Rahmen das Brandschutzbedarfsplans. Bisher war die Löschgruppe in einem Gebäude mitten im Dorf auf der Mittelstraße untergebracht. Das alte Feuerwehrgerätehaus war in Jahre gekommen, ziemlich beengt und bedurfte dringend Modernisierung und Erneuerung. Die Vorplanung nahm damals der Xantener Architekt Thomas Frücht vor und in die weitere Planung wurden dann auch die Feuerwehrleute mit einbezogen.



So hat das neue Feuerwehrgerätehaus jetzt mehr Umkleide- und Sozialräume und Platz für 30 Feuerwehrmänner und 10 Feuerwehrfrauen. Der Neubau kostete rund 2,3 Millionen Euro, das erforderliche Grundstück schlug mit 200.000 € zu Buche, so dass insgesamt 2,5 Millionen Euro aufgebracht wurden. Mit dem Bau seien lokale und regionale Firmen beauftragt worden, erklärt Bürgermeister Thomas Görtz. Jeder Euro sei hier gut angelegtes Geld, nicht zuletzt in die Sicherheit der Bürger und Bürgerinnen.



Unter den Gästen waren Anwohner Feuerwehrleute und Vertreter der Ratsfraktionen der CDU, SPD und FBI, die der Löschgruppe zum Einzug Geschenke überreichten. Auch der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr überreichte Geschenke.

Anschließend segnete Pater Josef Pluthoor von der Propsteigemeinde Xanten das neue Feuerwehrgerätehaus ein. Er war stellvertretend für die katholische als auch für die evangelische Kirche vor Ort. Mit der Einsegnung stellte er nicht nur das Gebäude, sondern auch die Einsätze der Feuerwehrleute unter Gottes Schutz.