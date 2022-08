Regionales

Geldern. Das letzte Ferienwochenende der Sommerferien (6. und 7. August) gehört in Geldern traditionell dem Straßenmalwettbewerb.Aber auch Straßenmusiker haben bisher in einem eigenen Wettbewerb für viel Atmosphäre gesorgt. Ein Kunst- und Kreativmarkt am Sonntag gehört ebenso dazu, wie Mont Hartre, das traditionell mit einem Konzert des Gelderner Sommers am Freitag auf der Hartstraße beginnt und insbesondere am Samstag und Sonntag Künstler präsentiert.

Zum Neustart in diesem Jahr wird das Angebot sogar noch erweitert, denn das Graffiti Event „Paint on Walls“ findet nun gleichzeitig auf dem Gelände zwischen Hartstraße und St. Michael Schule statt.



Die Künstler um Organisator Mattez haben ihre Premiere schon im letzten Jahr mit großem Erfolg gewagt und runden ein großartiges Gesamtpaket ab. Da war es klar, dass Werbering und Mattez zusammenarbeiten und sich gegenseitig beleben. Beim Straßenmalwettbewerb freuen sich die Organisatoren, dass sich insgesamt 13 Malerinnen und Maler für die Meisterklasse qualifiziert haben. Das sind alles Künstler, die schon mal die Erwachsenenkategorie gewonnen haben und nun einen besonderen Status genießen.

Eine der Künstlerinnen ist Marion Ruthardt, die in diesem Jahre ein besonderes Projekt rund um das Gelderner Stadtrelief plant. Eine andere Meistermalerin, nämlich Ruth Brauer, hatte in den Jahren der Pandemie zum angestammten Termin in Geldern jeweils gemeinsam mit Stefan Janßen auch ohne Wettbewerb ein tolles Straßenbild auf den Gehweg am Markt gemalt. Sie hat entschieden, nach ihrem Einstieg bei Paint on Walls in diesem Jahre dort zu malen und erst im nächsten Jahr wieder in der Meisterklasse einzusteigen. „Vielleicht kann man ja von Jahr zu Jahr mal in der Meisterklasse und mal bei Paint on Walls mitzumachen“, kommentiert sie mit einem Augenzwinkern.



In der Meisterklasse der Kopisten sind Nicole Juhlke aus Düsseldorf, Angelika Richter aus Holzminden und Serena Montagnino aus Medebach am Start. In der Meisterklasse der freien Künstler und 3 D treten Stefan Janßen aus Rheinberg, Wolfgang Stadter und Gero Casper aus Berlin sowie Lena Marie Bexte gemeinsam mit Svenja Peters aus Bochum ebenso an wie Nikolaj Arndt aus Marburg und Marion Ruthardt aus Duisburg.

Die Anmeldungen für die Straßenmusik kommen meist erst kurz vor der Veranstaltung rein, aber auf jeden Fall wird man auch wieder den legendären „Asphaltpaganini“ Klaus der Geiger mit seiner Workshopband erleben, denn die Landesarbeitsgemeinschaft für Musik organisiert in diesem Jahre auch wieder einen Workshop für Straßenmusik unter dem Titel „Unplugged Music Camp“ am Holländer See. Eine Jury um Roger Bruns von den Stadtwerken Geldern wird die Künstler auswählen, die am Samstagabend und zur Siegerehrung am Sonntag auf der Bühne das Publikum in den Bann ziehen werden. Am Sonntag präsentiert Gaby Engelke auf der Glockengasse auch wieder den seit Jahren beliebten Kunst- und Kreativmarkt mit besonders ausgewählten Künstlern und Kunsthandwerkern.



Beim Streetart und Graffiti Festival Paint on Walls kann man am Samstag und Sonntag über 20 europäische Graffiti Artists erleben, die in einer kreativen Transformation das Festivalgelände an der Hülser Kloster Straße in eine riesige Open Air Galerie verwandeln. Untermalt wird das ganze von einem DJ Team und auch Skaterinnen und Skater sind auf einer 10 m großen Miniramp willkommen. Neben den Graffiti Kunstwerken werden natürlich auch die Werke der Straßenmalerinnen und Straßenmaler durch eine Fixierung noch einige Zeit erhalten bleiben. Früher sprach man von einem einzigartigen Straßenamaler Museum, heute darf man aufgrund der Vielfalt von Street Art Museum sprechen, das in seiner Art wohl ziemlich einmalig in der Welt ist.



Alles im Überblick:

Freitag, 5. August ab 20 Uhr Gelderner Sommer mit Levin Ripkens am Balkan-Restaurant Mont Hartre.



Samstag, 6. August ab 8 Uhr Straßenmalwettbewerb in der Innenstadt

11.00 Mont Hartre auf der Hartstraße

10 – 19 Uhr Paint on Walls am Festivalgelände Hülser Kloster Straße

19 Uhr Beginn Abendprogramm mit Klaus dem Geiger und der Workshop Band 20 Uhr Best of Straßenmusik auf der Bühne am Markt



Sonntag, 7. August ab 9 Uhr Straßenmalwettbewerb in der Innenstadt

Ab 10 Uhr Kunst- und Kreativmarkt Glockengasse

11 Uhr Mont Hartre auf der Hartstraße 10 – 19 Uhr Paint on Walls am Festivalgelände Hülser Kloster Straße16 Uhr Siegerehrung Straßenmalwettbewerb Kinder

18.00 Uhr Siegerehrung Jugendliche 19.Uhr Siegerehrung Erwachsene, Meisterklasse, Publikumspreis und Straßenmusik Bühne am Markt