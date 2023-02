Regionales

Am 04. Februar 2023 verstarb der Unternehmer Franz-Walter Aumund, Gesellschafter, Beiratsvorsitzender und langjähriger Vorsitzender der AUMUND-Geschäftsführung nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 78 Jahren.

Im Stadthaus Rheinberg wurde die Nachricht über seinen plötzlichen Tod mit großem Bedauern aufgenommen. „Franz-Walter Aumund hat die Geschicke der Stadt Rheinberg stark geprägt und war eine beeindruckende Unternehmerpersönlichkeit.“, so Bürgermeister Dietmar Heyde. Mit seinem Elan, seiner Tatkraft, seinem Ideenreichtum und seinerfachlichen Kompetenz hat er viele Projekte initiiert, die sich für die Stadt Rheinberg als ausgesprochen segensreich erwiesen haben. Unter anderem wurden die Baudenkmäler „Weißer Rabe“ und „Hotel am Fischmarkt“ unter seiner Federführung saniert. Damit wurde die historische Innenstadt von Rheinberg immens aufgewertet. Mit seiner 2006 gegründeten „Franz-Walter Aumund-Stiftung“ unterstützte er soziale Projekte, z.B. die Errichtung von Kleinspielfeldern des SVMillingen.



Wir werden Franz-Walter Aumund ein ehrendes Andenken bewahren und wünschen seiner Familie, seiner Belegschaft und allen Weggefährten viel Kraft in dieser schweren Zeit.“

Foto: Aumund, Pixabay