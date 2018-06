Regionales

Xanten. Auf Insgesamt 68 Fahrgeschäfte und Verkaufsstände können sich in diesem Jahr die Xantener und Xantens Besucher freuen, denn ab Fronleichnam ist in Xanten für 5 Tage Kirmes. Neu in diesem Jahr ist, dass das spektakuläre Feuerwerk schon am Freitag abend stattfindet. Dirk und Heinrich Janssen, die Organisatoren der Xantener Kirmes kommen damit den Besuchern entgegen: " Viele müssen am Dienstag wieder früh arbeiten und die Kinder zur Schule und können sich das Feuerwerk wegen des späten Beginns gegen 23 Uhr nicht ansehen. Ab diesem Jahr bleibt dann Samstags Zeit zum Ausschlafen."



Das Angebot der Schausteller umfasst "bekanntes und bewährtes" aber auch 4 neue Fahrgeschäfte sind in diesem Jahr dabei. Das besondere Highlight der diesjjährigen Kirmes ist für die beiden Organisatoren das Fahrgeschäft "Rocket", das neben dem "Night Style, der Geisterbahn "Zombie" und dem "Big Monster" in diesem Jahr neu auf dem Jahrmarkt sind.



Große Fortschritte habe es in den letzten Jahren dank der LED-Lichttechnik gegeben, so der Organisator.. Heinrich Janssen begeistert hierbei die abendliche Farbenpracht der gesamten Marktkulisse, der Anblick wird bunter und habe auch etwas von Romantik.

Der Familientag fällt in diesem Jahr nicht mehr wie bisher auf Freitag, sondern auf Montag, den lietzten Kirmestag. An diesem Tag gibt es an jedem Fahrgeschäft lohnende Preisnachlässse und das ist was für die ganze Familie.



Natürlich fehlen auch knusprige Mandeln, Zuckerwatte und Angebote für den deftigen Hunger nicht, "Die Preise sind weitestgehend stabil geblieben", so Dirk Janssen, . Ordnungsamtsleiter Tobias Fuß weist darauf hin, dass in den Straßen kleinere Geschäfte zu finden sind, damit sich im Notfall Rettungs- und Sanitätsdienste ihren Weg bahnen können.



Eröffnet wird die Kirmes am Donnerstag, 31. Mai um 12 Uhr mit dem traditionellen Fassanstich in diesem Jahr durch den stellvertretenden Bürgermeister Rainer Groß. Der Spielmannszug St. Viktor Xanten lädt anschließend zum Eröffnungskonzert ein. Nach der Eröffnung findet wie immer die Happy Hour mit reduzierten Getränkepreisen statt.



Die Kirmes in der Xantener Innenstadt erststreckt sich fast durch die gesamte Innenstadt rund um den Markt., beginnend am Parkplatz Westwall über die Kurfürstenstraße zum Markt und endet mit dem Krammark in der Karthaus. Die Kirmes ist Donnerstag ab 12 Uhr und ab Freitag täglich von von 11 bis 23 Uhr geöffnet. Am Freitagabend, zwischen 22 und 23 Uhr können sich die Besucher auf das große Höhenfeuerwerk in den Ostwallanlagen freuen.



Am Eröffnungstag Donnerstag, 31.05.2018, hält die Niederrheinzeitung noch eine Überraschung für die Leser auf ihrer Facebookseite bereit. Ein Blick hierher lohnt sich auf jeden Fall.

