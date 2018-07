Regionales

Xanten. Das Freizeitzentrum Xanten (FZX) gestaltet seine Angebote unter gesundheitstouristischen und barrierefreien Gesichtspunkten neu und wird im Zeitraum bis 2019 in einem landesweit einzigartigen Vorhaben um neue, innovative Gesundheitsangebote ergänzt.

In der derzeitigen Bauphase werden die Projektstandorte „Naturbad Xantener Südsee“ und „Zentraler Platz am Meerend“ realisiert.



Über die Planungen und den aktuellen Stand der Bauarbeiten sowohl in diesem Bereich, als auch an den weiteren Projektstandorten rund um die Xantener Nord- und Südsee, können sich alle interessierten Bürgerinnen und Bürger bei einem „offenen Baustellengespräch“ aus erster Hand informieren. Es findet statt am Donnerstag, den 12.07.2018 von 17 bis 20 Uhr. Treffpunkt ist das InfoCenter FZX, Am Meerend 2 in Xanten- Wardt.



Die Ansprechpartner Wilfried Meyer, Leiter des Freizeitzentrums Xanten, und Stephan Tietz, Projektleiter Förderprojekt Gesundheitstourismus Xantener Nord- und Südsee, werden die Planungen erläutern und bei Rundgängen um 17:30 und 18:30