Regionales

Geldern. Wie stelle ich die Lautstärke an meinem Smartphone richtig ein? Warum bekomme ich keine Benachrichtigung mehr bei eingehenden WhatsApp-Nachrichten? Die Bedienung moderner Smartphones ist teilweise wirklich kompliziert. Deshalb bietet youngcaritas wieder die beliebte Smartphone-Sprechstunde an für alle, die eine Frage zu ihrem Handy haben – ein Angebot, das sich auch, aber nicht nur an Senioren richtet. Willkommen ist tatsächlich jeder.



Die nächste Smartphone-Sprechstunde findet am Mittwoch, 10. Juli, von 15.30 bis 17.00 Uhr statt, wieder in den Räumen der Bürgerinitiative Barbaraviertel (Bib), Vernumer Straße 25 in Geldern. Jugendliche und junge Erwachsene stehen ehrenamtlich dort bereit und versuchen, jedes Handy-Problem zu lösen. Die Hilfe ist kostenlos, eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.



Wer noch ein altes Handy oder Smartphone besitzt, das nicht mehr funktioniert oder nicht mehr benötigt wird, kann dieses ebenfalls in der Smartphone-Sprechstunde abgeben. Das Gerät wird dann für einen guten Zweck aufbereitet oder umweltschonend recycled.

Foto: Caritas