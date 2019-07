Regionales

Kamp-Lintfort. Im Rahmen des Förderprogramms „Kulturrucksack“ bietet die Mediathek Kamp-Lintfort gemeinsam mit LesART und dem Caritasverband Moers-Xanten in den Ferien eine Stadtrally durch die Innenstadt und eine Farbenexpedition an.

Die Innenstadt in Kamp-Lintfort verändert sich stark. Weiße und bunte Riesen sind inzwischen aus dem Stadtbild verschwunden und auch der Rathausplatz bekommt eine Frischzellenkur. Die Stadtrally bietet für Kinder von 10-14 Jahren eine amüsante Möglichkeit, die Umgestaltung der Stadt zu erleben. Dabei werden mit dem iPad Fotos in der Stadt gemacht, die als Schnitzeljagd programmiert werden. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erkunden die wichtigsten Stationen selbst. Angeleitet werden Sie von Mediengestalterin Selma Brand. Städtebauliche Informationen gibt es dabei direkt aus dem Planungsamt der Stadt. Der Workshop findet in der ersten Ferienwoche vom 15.07. bis 17.07.2019 jeweils von 10:30 Uhr bis 15 Uhr statt. Anmelden kann man sich bis zum 08.07.19 in der Mediathek oder über das Projekt Holiday Fun.



Beim zweiten Ferienworkshop vom 29.07. – 01.08.2019, jeweils von 10-15 Uhr wird die bekannte Kamp-Lintforter Künstlerin Andrea Much die Farbenwelt erfahrbar machen. Aus Pflanzen und einigen Zutaten werden die Grundfarben Gelb, Rot und Blau erstellt. Dazu liest Helga Krauskopf, Literaturpädagogin und Dialogerin von Sevengardens, eine passende Geschichte, die dann in Farbe getaucht wird. So wird in diesem viertägigen Workshop eine eigen Farbspirale entstehen. Anmelden kann man sich bis zum 20.07.19 in der Mediathek oder über das Projekt Holiday Fun.